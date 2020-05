Kidnappé bébé et vendu à un couple, il retrouve ses parents après 32 ans en Chine (vidéo)

Un Chinois kidnappé lorsqu'il était bébé a pu retrouver ses parents biologiques après 32 ans de séparation, après un signalement à la police et grâce à l'utilisation de la reconnaissance faciale.



Le jeune Mao Yin avait 2 ans en 1988 lors de son enlèvement devant un hôtel de Xi'an (centre de la Chine), a indiqué le Bureau de la sécurité publique de la ville dans un communiqué.



Le garçon a été vendu à un couple sans enfant de la province voisine du Sichuan (sud-ouest) qui l'a élevé comme son propre fils.



Lundi, le jeune homme aujourd'hui âgé de 34 ans a enfin rencontré lors d'émouvantes retrouvailles ses parents biologiques. Sa mère Li Jingzhi a raconté à la télévision publique CCTV qu'après la disparition de son fils, elle avait quitté son emploi et distribué sans succès plus de 100.000 avis de recherche.



© AFP



Mais en avril, la police a reçu un signalement selon lequel un homme du Sichuan aurait acheté dans les années 1980 un enfant des environs de Xi'an.



Les policiers ont alors utilisé une technique de reconnaissance faciale pour vieillir artificiellement une photo d'enfance de Mao Yin, a indiqué la télévision nationale CCTV.



Ce cliché a ensuite été comparé à la base de données nationale des photos d'identité, afin de trouver les personnes aux traits les plus ressemblants.





"Je ne veux plus qu'il nous quitte"



Les autorités ont ainsi retrouvé la trace de Mao Yin dans le Sichuan, où il gère un commerce de décoration d'intérieur. Un test ADN a permis de confirmer qu'il était bien l'enfant enlevé.



Il avait grandi sans savoir qu'il avait été kidnappé et sans soupçonner l'existence de ses parents naturels.



"Je ne veux plus qu'il nous quitte. Je ne le laisserai plus nous quitter", a déclaré sa mère biologique Li Jingzhi lors des retrouvailles, tenant fermement la main de son fils.



© AFP





Mao Yin a fait part à CCTV de sa volonté de déménager à Xi'an pour vivre avec ses parents naturels. Lors de la dernière décennie, la police chinoise a aidé plus de 6.300 enfants enlevés à retrouver leurs familles grâce à des tests ADN, selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle.



Le rapt d'enfant s'est développé dans les années 1980 avec la politique de l'enfant unique. Celle-ci a augmenté la demande pour les garçons, traditionnellement préférés dans le pays même si cette tendance s'est atténuée ces dernières années.