Kiev durcit le couvre-feu, toute personne dans la rue après 17H00 traitée en ennemi

(Belga) Le maire de la capitale ukrainienne a annoncé samedi un durcissement du couvre-feu en place en raison de l'invasion russe, avertissant que toute personne se trouvant dans la rue entre 17H00 et 08H00 serait traitée en ennemi.

"Tous les civils qui seront dans la rue pendant le couvre-feu seront considérés comme des membres des groupes de sabotage et de reconnaissance de l'ennemi", a indiqué Vitali Klitschko sur Telegram. Imposé à Kiev jeudi après le déclenchement de l'offensive russe, le couvre-feu durait jusqu'ici de 22H00 à 07H00. M. Klitschko a également annoncé que le métro de la capitale était désormais transformé en refuge pour les habitants et n'allait plus pour l'instant assurer le service de transport. "Le métro est passé en mode refuge", a-t-il écrit dans un message séparé sur Telegram. Samedi, au troisième jour de l'invasion, Kiev était sous les tirs de missiles de Moscou et des combats se déroulaient dans la ville, selon les autorités ukrainiennes. (Belga)