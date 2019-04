Kim accuse les Etats-Unis d'avoir été de "mauvaise foi" lors du sommet de Hanoi

(Belga) Le leader nord-coréen Kim Jong Un estime que les Etats-Unis ont été "de mauvaise foi" lors de son sommet avec le président Donald Trump à Hanoï en février, et que la situation dans la péninsule a atteint "un point critique", a rapporté vendredi l'agence nord-coréenne KCNA.

Kim Jong Un a fait ce commentaire lors de son premier sommet avec le président russe Vladimir Poutine jeudi à Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe, une rencontre qu'il a qualifiée d'"ouverte et amicale", selon KCNA. Il a invité M. Poutine à lui rendre visite dans son pays "au moment opportun", et cette offre a été "promptement acceptée". Les déclarations critiquant l'attitude américaine interviennent une semaine après la demande de Pyongyang de retirer le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo des négociations sur le nucléaire avec Washington, l'accusant de faire dérailler le processus. "La situation dans la péninsule coréenne et dans la région se trouve actuellement dans une impasse et a atteint un point critique", a également déclaré le dirigeant nord-coréen selon KCNA. M. Kim a par ailleurs averti que la situation "pourrait retrouver son état initial, les Etats-Unis ayant adopté une attitude unilatérale de mauvaise foi lors du second sommet Corée du Nord-Etats-Unis récemment", tenu dans la capitale vietnamienne en février. Ce sommet Kim-Trump s'était achevé sur un retentissant fiasco sur le dossier nucléraire. Lors de ces entretiens, la Corée du Nord avait demandé un allègement immédiat des sanctions financières, mais les deux parties ne s'étaient pas entendues sur les concessions que devait faire Pyongyang. M. Kim a dit à M. Poutine que la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne dépendent entièrement de l'attitude des Etats-Unis et que son pays "se préparera à toutes les situations possibles", toujours selon KCNA.