Kim Jong Un a-t-il testé une nouvelle arme de haute technologie?

Le leader nord-coréen Kim Jong Un a supervisé le test d'une nouvelle arme "de haute technologie", a annoncé vendredi l'agence de presse officielle nord-coréenne, KCNA.

"Kim Jong Un a supervisé le test d'une nouvelle arme tactique de haute technologie à l'Académie nationale des sciences de la Défense", a indiqué l'agence de presse officielle nord-coréenne, KCNA. Elle a ajouté que le test avait été couronné de succès mais n'a pas spécifié la nature de l'arme testée.



Cette arme, qui a été développée sur une longue période, "contribue à construire une défense invulnérable pour notre pays et renforce la puissance de combat de l'armée de notre peuple", a affirmé l'agence nord-coréenne. Selon KCNA, M. Kim a exprimé sa "grande satisfaction" et a déclaré que le test constituait "un tournant décisif dans le renforcement de la puissance de combat de nos forces armées".





Les deux pays s'accusent mutuellement



Le président américain Donald Trump et Kim Jong Un se sont rencontrés en juin dernier lors d'un sommet historique à Singapour, qui a abouti à un accord sur le désarmement nucléaire de la péninsule coréenne dont les termes sont restés vagues. Depuis ce sommet, le Nord s'est abstenu de procéder à de nouveaux essais balistiques ou nucléaires, a démantelé un site de tests de missiles et promis, si les Etats-Unis acceptent de faire des concessions, de démanteler son principal complexe nucléaire.



Mais les progrès ont été lents et les deux pays s'accusent mutuellement de ne pas avoir tenu parole. Donald Trump a dit espérer une deuxième rencontre avec Kim Jong Un au début de l'année prochaine.



La suspension par Pyongyang de ses essais nucléaires et de ses tirs de missiles balistiques a permis les rapides développements diplomatiques intervenus par la suite, dont trois rencontres au sommet entre M. Kim et le président sud-coréen Moon Jae-in. Cette suspension a été louée de manière répétée par le président Trump.



Une éventuelle reprise de tels tests créerait de forts doutes sur l'avenir du processus de dénucléarisation de la péninsule. Toutefois, l'utilisation dans le texte de KCNA du terme "tactique" suggère que l'essai rapporté vendredi n'a impliqué aucun missile balistique de longue de portée ni aucun dispositif nucléaire, et il n'y a aucune indication qu'un usage de tels équipements ait été détecté par les moyens d'observation de la Corée du Sud.