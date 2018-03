Kim Jong Un s'est-il rendu à Pékin à bord d'un train blindé? Il s'agirait de sa première sortie à l'étranger depuis sa prise de pouvoir

Kim Jong Un a-t-il effectué une visite éclair en Chine avant une possible rencontre avec Donald Trump? Tout semble accréditer mardi l'hypothèse d'un entretien entre le numéro un nord-coréen et son homologue chinois Xi Jinping, même si Pékin comme Pyongyang se gardent de toute confirmation.



Les spéculations sur la présence de Kim Jong Un à Pékin sont nées lundi de la présence dans la capitale chinoise d'un mystérieux train nord-coréen. Si elle était avérée, cette visite serait historique: il s'agirait de la première à l'étranger de Kim Jong Un depuis qu'il a succédé à son père Kim Jong Il fin 2011. Elle constituerait aussi un retour spectaculaire de la diplomatie chinoise sur le devant de la scène avant un possible sommet Kim-Trump.





"Les Chinois s'inquiètent d'être mis à l'écart"

Alors que la Chine applique les sanctions internationales contre le programme nucléaire nord-coréen, Kim Jong Un n'a encore jamais officiellement rencontré le président chinois Xi Jinping, les deux pays étant pourtant des alliés historiques.

La Chine a paru marginalisée par l'annonce d'un prochain sommet entre M. Kim et le président américain Donald Trump, après des mois de rhétorique guerrière entre Pyongyang et Washington. Si Kim Jong Un se trouve bien à Pékin, cela remettrait clairement la Chine au centre du jeu diplomatique.



"Les Chinois s'inquiètent d'être mis à l'écart au cas où les Nord-Coréens passeraient un accord avec les Américains qui ne refléterait pas nécessairement les intérêts de la Chine", observe le sinologue Bill Bishop qui publie la lettre d'information Sinocism.





"Kim Jong Un n'est rien sans la Chine"



Pour Kim Jong Un, venir à Pékin serait une façon de s'assurer du soutien chinois avant de se retrouver face à Donald Trump.



"Kim Jong Un n'est rien sans la Chine", observe à Pékin le politologue indépendant Hua Po. "Il sait qu'il ne peut pas s'en sortir sans la Chine et qu'il est impossible de faire confiance aux Américains", ajoute-t-il.



Mais conformément à une tradition bien établie, Pékin se refusait à confirmer la visite du dirigeant nord-coréen, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, se contentant mardi après-midi de promettre des informations "le cas échéant".



La Chine et la Corée du Nord "ont une tradition de relations amicales et nous maintenons des contacts normaux", s'est-elle bornée à indiquer lors d'une conférence de presse.





Une rencontre prévue fin avril

Presqu'au même moment, des journalistes de l'AFP ont vu un convoi officiel se diriger vers la gare de Pékin. L'agence de presse japonaise Kyodo a ensuite affirmé qu'un train qui aurait amené M. Kim à Pékin avait quitté la gare, à peine 24 heures après son arrivée dans la capitale chinoise.



La télévision japonaise NNN a diffusé lundi des images d'un train vert aux bandes jaunes entrant en gare, similaire à celui qu'empruntait Kim Jong Il, qui n'aimait pas prendre l'avion et voyageait à bord d'un train blindé.



Ses visites à Pékin étaient systématiquement révélées par les médias chinois a posteriori, une fois que le dirigeant avait regagné son pays.



Kim Jong Un doit rencontrer avant fin avril son homologue sud-coréen Moon Jae-in sur la ligne de démarcation qui sépare les deux Etats depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Il doit ensuite rencontrer Donald Trump avant fin mai, mais le lieu et la date de ce sommet n'ont toujours pas été confirmés.





Kim le Gros, troisième du nom

La Chine et la Corée du Nord sont traditionnellement alliées depuis la Guerre froide. Mais les relations se sont tendues ces dernières années en raison du soutien de Pékin aux sanctions de l'ONU, destinées à enrayer les programmes balistique et nucléaire de Pyongyang.



Pour autant, la Chine reste le principal soutien diplomatique de la Corée du Nord et son plus important partenaire commercial.



"Compte tenu de la détérioration de son économie du fait des sanctions internationales, la Corée du Nord doit absolument se réconcilier avec la Chine", observe Cheong Seong-Chang, expert à l'Institut Sejong en Corée du Sud.



La censure chinoise a rigoureusement coupé toute référence au dirigeant nord-coréen mardi sur les réseaux sociaux, où les internautes s'en donnaient à coeur joie pour brocarder Kim Jong Un, parfois surnommé en Chine "Kim le Gros, troisième du nom".