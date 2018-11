Kinshasa juge "sérieuse" la menace terroriste contre l'ambassade US

(Belga) Kinshasa a qualifié vendredi de "sérieuse" la menace terroriste qui pèse d'après les Etats-Unis sur leur ambassade en République démocratique du Congo fermée depuis lundi.

"Ces menaces sont sérieuses. Les États-Unis et nous-mêmes, nos services, ont des informations quant à l'effectivité de la menace", a déclaré à la presse le chef de la diplomatie congolaise Léonard She Okitundu. En collaboration avec les autorités américaines, "tout est fait pour que ce qui est projeté ne se réalise pas", a-t-il dit. Il est cependant "prématuré de donner des informations précises" sur ces menaces, a-t-il ajouté, interrogé à l'issue d'une rencontre avec des diplomates accrédités à Kinshasa sur un autre sujet. L'ambassade américaine était fermée au public vendredi pour le cinquième jour consécutif en raison "des informations crédibles et précises sur une menace terroriste possible" visant ses installations. Le porte-parole du gouvernement congolais avait qualifié lundi de "psychose inutile", l'alerte donnée samedi soir par l'ambassade américaine en RDC sur une possible "menace terroriste". Ancienne colonie belge, la RDC est en pleine campagne électorale pour des élections censées conduire à la première passation pacifique du pouvoir depuis son indépendance en 1960. (Belga)