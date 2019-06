KLM ne survole provisoirement plus l'espace aérien iranien

(Belga) Les avions de la compagnie aérienne néerlandaise KLM ne survolent provisoirement plus l'espace aérien iranien. Cette décision fait suite à l'abattage par l'Iran d'un drone militaire américain à haute altitude.

"La sécurité est une priorité absolue pour KLM. Nous suivons de près tous les développements en relation avec la sécurité de l'espace aérien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et nous organisons l'opération de manière à garantir la sécurité des vols", justifie l'entreprise. Après l'incident avec le drone, elle a donc décidé de ne plus survoler la région pour le moment. L'autorité de l'aviation civile américaine (FAA) a interdit jeudi à l'aviation civile de continuer à utiliser l'espace aérien contrôlé par Téhéran au-dessus du détroit d'Hormuz et du golfe d'Oman. (Belga)