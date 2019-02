Kraft Heinz plombé par les nouvelles habitudes alimentaires des consommateurs

Kraft Heinz shares have plummeted after it announced a huge write-down that appeared to stem from shifting consumer preferences in favor of fresh products over processed onesALEX WONG

Le géant américain de l'agroalimentaire Kraft Heinz, connu pour son ketchup et ses biscuits d'apéritif, a dévoilé une dépréciation massive qui a fait basculer ses comptes dans le rouge au quatrième trimestre, ainsi qu'une enquête de l'autorité américaine des marchés sur sa comptabilité.

Ces nouvelles ont fait chuter son titre de plus de 20% lors des échanges électroniques hors marché, et l'action, qui cotait 38,24 dollars vers 10H45 GMT, devrait connaître vendredi sa pire ouverture boursière depuis des années.

Le groupe américain d'encas et produits transformés, l'une des plus célèbres aux Etats-Unis, a fait savoir jeudi soir dans ses résultats trimestriels qu'elle avait passé une charge de dépréciation de 15,4 milliards de dollars sur deux de ses marques phares, Kraft et les produits carnés Oscar Mayer.

Cette dépréciation reflète un changement du goût des consommateurs, qui se soucient de plus en plus des questions de santé et se tournent plus souvent vers les produits frais au détriment des aliments transformés.

Kraft a bâti sa notoriété sur des produits comme les macaronis au fromage prêts à manger ou des sauces d'apéritif au cheddar, tandis qu'Oscar Mayer est connu pour sa charcuterie ou ses hot-dogs.

Le groupe est né de la fusion en 2015 des groupes Heinz et Kraft Foods et compte parmi ses actionnaires de contrôle les milliardaires américain Warren Buffett et helvético-brésilien Jorge Paulo Lemann (à la tête du fonds d'investissement 3G).

Tentant de coller à une autre préoccupation montante des consommateurs, l'environnement, Kraft Heinz avait annoncé l'an dernier qu'il souhaitait que que tous ses emballages soient recyclables et réutilisables d'ici 2025.

- enquête de la SEC -

La dépréciation massive s'est soldée par une perte nette de 12,6 milliards de dollars. Par action et ajusté, le groupe affiche un bénéfice trimestriel de 84 cents, inférieur aux prévisions des analystes. Le chiffre d'affaires a quant à lui enregistré une faible progression de 0,7% à 6,9 milliards de dollars sur les trois derniers mois de 2018.

"Notre rentabilité est ressortie inférieure à nos prévisions en raison de l'inflation inattendue de certains coûts, combinée à des économies plus faibles qu'anticipé", a commenté le directeur général du groupe Bernardo Hees, cité dans le communiqué de résultats.

Le groupe a par ailleurs indiqué avoir reçu en octobre 2018 des demandes d'informations de l'autorité américaine des marchés, la SEC, qui a ouvert une enquête sur ses approvisionnements, "plus précisément ses pratiques comptables, ses procédures et contrôles internes liés à ses approvisionnements".

Kraft Heinz précise avoir de son côté démarré une enquête interne sur ces activités, à l'aide de conseillers extérieurs. Au quatrième trimestre, à la suite de ces investigations, le groupe a enregistré "une hausse de coûts des produits de 25 millions de dollars" et estimé qu'ils n'étaient pas significatifs.

Il précise mettre en place "des améliorations de ses contrôles internes" pour remédier à ces problèmes. "Le groupe continue à coopérer pleinement avec la SEC" et ne s'attend pas à ce que les suites de ces enquêtes "aient un impact significatif sur la période actuelle ou tous comptes financiers déjà publiés".