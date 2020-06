Kylie Jenner est la célébrité la mieux payée au monde, selon le magazine Forbes

(Belga) Le magazine américain Forbes a couronné la star de la télévision Kylie Jenner, 22 ans, comme la célébrité la mieux payée de l'année. Elle a en effet gagné 590 millions de dollars (520 millions d'euros) au cours des douze derniers mois, laissant le reste des stars loin derrière.

L'année dernière, avec 170 millions de dollars, Kylie Jenner n'était plus devancée que par Taylor Swift. Les douze derniers mois n'ont cependant pas été très prospère pour la chanteuse américaine, qui a reculé à la 25e place. Dans le même temps, la star de la télévision a réussi à augmenter ses revenus grâce à la vente lucrative de sa marque de cosmétiques. Au 2e rang du classement, on retrouve le beau-frère de Kylie Jenner, le rappeur Kanye West qui n'est autre que le mari de Kim Kardashian, la demi-sœur de la célébrité la mieux payée. Il a gagné environ 170 millions de dollars selon les estimations de Forbes. Dans le top 10 figurent également des noms de sportifs de haut niveau tels que Roger Federer (3e, 106,3 millions), Cristiano Ronaldo (4e, 105 millions), Lionel Messi (5e, 104 millions), Neymar et LeBron James. Forbes dresse chaque année une liste des célébrités les mieux rémunérées. Il s'agit ici des revenus avant impôts. "Les célébrités les mieux payées ont gagné un montant brut combiné de 6,1 milliards de dollars. Une baisse de 200 millions par rapport à 2019, en raison de la fermeture des stades et de la suspension des présentations dans le monde entier à cause de la pandémie de coronavirus", a commenté la publication jeudi. Forbes s'est également attardé dans son numéro sur les personnalités les plus généreuses qui ont aidé à lutter contre la pandémie du Covid-19, relevant particulièrement la générosité de Rihanna, Lady Gaga et du joueur de football Tom Brady. (Belga)