L'accord Israël-Emirats va "tuer" la solution à deux États

L'accord de normalisation des relations entre Israël et les Émirats Arabes Unis va "tuer" la solution à deux États, "renforcer les extrémistes" et ainsi éloigner la possibilité d'une paix israélo-palestinienne, a affirmé dimanche le négociateur en chef des Palestiniens Saëb Erekat.

De l'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, au pouvoir en Cisjordanie, aux islamistes du Hamas, qui contrôlent la bande de Gaza, l'ensemble de la classe politique palestinienne a fustigé l'accord de normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis, jugé historique par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Selon les Palestiniens, cet accord, réalisé sous le parrainage de Washington, anéantit la solution à deux États, c'est-à-dire une future Palestine viable aux côtés de l'État hébreu. Une résolution du conflit israélo-palestinien est considérée par beaucoup comme un préalable à la paix entre Israël et le monde arabe, et musulman. "Je crois sincèrement que cette étape (l'accord entre Israël et les Émirats, NDLR) va tuer la solution à deux États et vous savez pourquoi? Parce que pourquoi Netanyahu discuterait même de solution à deux États s'il pense que les pays arabes vont faire la file pour faire la paix avec lui? ", a déclaré M. Erekat lors d'une visioconférence avec des journalistes de la presse étrangère. "Des gens comme Netanyahu et des extrémistes en Israël pensent donc que la solution à deux États n'est plus sur la table, et des extrémistes dans mon propre camp me disent: 'nous te l'avions dit depuis le tout début, la solution à deux États n'est pas sur la table'", a ajouté M. Erekat. Résultat, "cela renforce les extrémistes israéliens (...) et les extrémistes de notre côté", a-t-il poursuivi, qualifiant l'accord de "tentative désespérée" des États-Unis de sauver le plan Trump pour le Proche-Orient. Le plan Trump prévoyait notamment la normalisation des relations entre Israël et des pays du Golfe, comme Bahreïn, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, ainsi que l'annexion par l'État hébreu de pans de la Cisjordanie occupée. Les Palestiniens ont appelé à l'organisation de réunions d'urgence de la Ligue Arabe et de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) pour dénoncer l'accord de normalisation mais n'ont eu aucun retour jusqu'à présent, a indiqué M. Erekat. Il a également ajouté avoir écrit à l'Arabie saoudite et Bahreïn pour leur demander de faire pression sur les Émirats pour annuler l'accord. "J'ai reçu une réponse du ministre saoudien des Affaires étrangères m'assurant de nouveau que la position de l'Arabie saoudite est en faveur d'un accord de paix complet et pour la solution à deux États" tandis que Bahreïn "n'a pas encore répondu".