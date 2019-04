L'acteur Michael Madsen poursuivi pour conduite en état d'ivresse à Malibu

L'acteur américain Michael Madsen, figure récurrente des films de Quentin Tarantino ("Kill Bill", "Reservoir Dogs"), est poursuivi pour conduite en état d'ivresse après avoir embouti un poteau à Malibu (Californie), a annoncé mercredi le procureur du comté de Los Angeles.

Le comédien, âgé de 61 ans, avait été arrêté fin mars au volant de son 4x4 après l'accident. Il se trouvait en état d'ébriété et en situation de récidive, selon un communiqué du procureur.

L'avocat de Michael Madsen a mis cet accident sur le compte d'effets secondaires de médicaments prescrits à l'acteur. Ces médicaments "marchent mieux si on les prend la nuit avant d'aller se coucher, et il les a pris plus tôt", a-t-il affirmé à des médias américains.

Michael Madsen doit être présenté à un juge le 20 mai et risque jusqu'à 364 jours de prison s'il est reconnu coupable.

Le comédien fait partie du casting du prochain film de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", dont la sortie est prévue cet été.