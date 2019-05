L'acteur Peter Mayhew, le Chewbacca de "Star Wars", est mort

Il était devenu un acteur mondialement célèbre sans jamais avoir montré son visage à l'écran: Peter Mayhew, qui a longtemps endossé le costume de Chewbacca, extraterrestre géant et poilu de la saga "Star Wars", est mort mardi à l'âge de 74 ans, a annoncé jeudi sa famille.

"Il nous a quittés dans la soirée du 30 avril 2019, entouré par sa famille, chez lui dans le nord du Texas", ont annoncé ses proches sur son compte Twitter.

Né à Londres en mai 1944, Peter Mayhew culminait à 2,21 mètres, ce qui lui avait permis de décrocher son premier rôle au cinéma en 1976 sur le tournage de "Sinbad et l'oeil du tigre", dans lequel il incarnait un minotaure.

Dès l'année suivante, il avait été choisi par George Lucas, impressionné dès le premier regard par sa stature, pour jouer Chewbacca dans le premier opus de "Star Wars".

Peter Mayhew n'avait quasiment eu qu'à se lever du sofa où il était assis pour convaincre George Lucas de l'engager, avait-il raconté en 2013. "Grosso modo, l'entretien s'est résumé à ça. Il s'est tourné vers (le producteur) Gary (Kurtz) et a dit +Je pense qu'on l'a trouvé+".

"Peter était un homme formidable. Il était l'être humain le plus proche qui soit d'un Wookie: un grand coeur, une nature généreuse... et j'ai appris à toujours le laisser gagner", a réagi dans un communiqué le créateur de "Star Wars", dans un clin d'oeil au caractère prétendument vindicatif de cette espèce extra-terrestre.

"C'était un bon ami et je suis attristé de son décès", conclut George Lucas.

Peter Mayhew avait continué à camper le célèbre Wookie jusque dans "Le Réveil de la Force" en 2015, avant d'être remplacé en raison de problèmes de santé.

Il était toutefois resté "consultant" pour conseiller son successeur dans le rôle de "Chewie", le basketteur finlandais Joonas Suotamo (2,09 m).

- "Le plus gentil des géants" -

"C'était le plus gentil des géants. Un grand homme avec un coeur encore plus grand qui ne manquait jamais de me faire sourire, et un ami loyal que j'aimais profondément", lui a rendu hommage sur Twitter Mark Hamill, qui l'a côtoyé en tant que Luke Skywalker.

Les grognements inarticulés qui caractérisent le langage du fidèle compagnon et co-pilote de Han Solo dans "Star Wars" étaient certes fabriqués par les ingénieurs du son. Mais les fans de la saga estiment que l'expressivité et la gestuelle de Peter Mayhew sous l'imposant déguisement (réputé avoir été confectionné avec des poils de yak) ont beaucoup contribué au succès de son personnage.

"Nous avons été des partenaires au cinéma et des amis dans la vie pendant plus de 30 ans, et je l'aimais", a déclaré Harrison Ford, le contrebandier Han Solo dans la série, à l'annonce de sa mort. Peter Mayhew a "insufflé son âme dans le personnage" et "Chewbacca a joué un rôle important dans le succès des films que nous avons tournés ensemble", a poursuivi l'acteur.

"Comme des millions d'autres, je n'oublierai jamais Peter et ce qu'il nous a tous donné", écrit Harrison Ford dans son communiqué.

Après sa retraite, Peter Mayhew, qui avait beaucoup perdu en mobilité, avait continué à se consacrer aux fans de la saga et participé à de nombreux rassemblements de par le monde.

Une cérémonie à sa mémoire sera organisée pour sa famille et ses amis le 29 juin, précisent ses proches. Quant aux fans en deuil, ils pourront se recueillir début décembre à Los Angeles lors d'un rassemblement baptisé EmpireCon auquel sa famille participera, avec certains des effets personnels de l'acteur.

En attendant, des centaines d'entre eux ont dit adieu à leur héros sur les réseaux sociaux en lui souhaitant pour la dernière fois: "Que la Force soit avec toi!"