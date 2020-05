L'activité des yachts de Kim Jong Un analysée par satellite pour localiser le leader nord-coréen et savoir s'il est toujours en vie

Le mystère Kim Jong Un s'agrandit après une longue absence du public et une apparition "surprise" le 1er mai lors d'une inauguration d'une usine d'engrais qui a suscité beaucoup de commentaires sur la scène internationale. Le plus grand secret entoure la vie du leader nord-coréen. Selon un journaliste du Sun, des images prises via satellite de la luxueuse résidence du dirigeant nord-coréen située à Wonsan sont en ce moment l'objet d'une analyse minutieuse dans l'espoir d'en apprendre davantage sur ce que fait le dictateur.

Auparavant, quatre yachts luxueux de 50 à 80 mètres de long avec piscines et salons avaient été repérés dans son port personnel. Aujourd'hui, un cinquième bateau a fait son apparition.

Son plus grand yacht, équipé d'une piscine de taille olympique et de toboggans à double torsion a disparu il y a quelques jours pour réapparaître récemment.

Deux grandes embarcations de loisirs ont changé de lieu entre le 4 et le 6 mai, soit - après l'apparition de Kim le 1er mai à l'usine d'engrais phosphatés de Sunchon.





Le bateau de 60 mètres était toujours montré garé devant sa villa le 13 mai. Selon NK Pro, cela indique que Kim pourrait maintenant être de retour à Wonsan, ou au moins le déménagement a été fait dans l'attente de son arrivée dans un proche avenir.

Les bateaux de luxe indiquent le goût de Kim pour la grande vie, qui contraste fortement avec la majorité de la population de la Corée du Nord qui vit dans la pauvreté où la nourriture et les produits de première nécessité sont rares. Un cliché du dirigeant nord-coréen avec le basketteur américain Dennis Rodman dans sa maison de vacances avait déjà révélé dans le passé le goût de Kim Jong Un pour les bateaux de luxe.