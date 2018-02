L'actrice Kim Cattrall annonce la mort de son frère après avoir signalé sa disparition

L'actrice Kim Cattrall, connue pour son rôle dans la série "Sex and the City", a annoncé dimanche la mort de son frère, peu après avoir signalé sa disparition et lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux pour le retrouver.

"C'est avec beaucoup de tristesse que ma famille et moi annonçons le décès inattendu de notre frère et fils, Chris Cattrall", a annoncé l'actrice dans un message sur Twitter, accompagné d'une photo la représentant avec son frère.

L'actrice n'a pas précisé la cause du décès de Christopher Cattrall, 55 ans, et a appelé au respect de la vie privée de sa famille. Elle a remercié tous ceux qui lui ont fait part de leur soutien sur les réseaux sociaux.

Dans un message sur Instagram, Kim Cattrall avait signalé un peu plus tôt que son frère, qui habitait à Lacombe dans la province canadienne d'Alberta (ouest), était porté disparu depuis mardi.

Elle précisait que les clefs, le téléphone portable et le portefeuille de son frère avaient été retrouvés sur la table de son domicile et que la porte d'entrée était ouverte.

Soulignant que son frère ne serait jamais parti sans ces objets et en laissant seuls ses sept chiens, elle appelait ses fans à apporter leur aide pour le retrouver.

La Gendarmerie Royale du Canada, avait de son côté lancé un avis de recherche. Elle a annoncé dimanche sur Twitter que son corps avait été retrouvé. La chaîne CBC, citant la police, a précisé que le décès n'était pas considéré comme suspect.