L'actrice oscarisée Cloris Leachman est décédée à l'âge de 94 ans, entourée par sa fille Dinah, nous apprend le site des potins des stars TMZ. Cloris Leachman est décédée de causes naturelles mardi soir chez elle à Encinitas, en Californie, a annoncé son fils. Et de poursuivre: "Elle a eu la meilleure vie du début à la fin que l'on puisse souhaiter pour quelqu'un. Elle était en paix et "elle a laissé à tout le monde beaucoup d'amour".

La carrière de Cloris dans le showbiz a commencé peu de temps après avoir participé au concours Miss America 1946, lorsqu'elle a fait ses débuts dans la série télévisée "Actors Studio''.

Après des années à décrocher de petits rôles à la télévision, Cloris Leachman a connu sa percée en jouant Phyllis, dans "The Mary Tyler Moore Show" dans les années 70 ... ce qui a conduit à sa propre spin-off "Phyllis".

Elle a remporté 2 Emmys pour ce rôle et un Golden Globe de la meilleure actrice de télévision pour "Phyllis".

Dans le cinéma, Cloris est surtout connue pour 2 films qu'elle a réalisés pendant la même période - "The Last Picture Show" en 1971, pour lequel elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle ... et "Young Frankenstein" en 1974.

Avec 22 nominations aux Emmy awards, elle est l'actrice la plus nominée de l'histoire.

Ses autres rôles notables s'étalant sur plus de 7 décennies incluant "The Twilight Zone", "Butch Cassidy and the Sundance Kid", "WUSA", "Yesterday", "Spanglish", "Raising Hope" et le redémarrage de "Mad About You".

Cloris a également inspiré des personnages sur plusieurs projets, y compris les films "The Croods" et "Bob's Burgers".