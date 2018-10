L'actrice porno Stormy Daniels détaille en termes crus l'anatomie de Donald Trump

L'actrice pornographique Stormy Daniels, qui affirme avoir eu une liaison avec Donald Trump il y a plus de dix ans, détaille en termes crus l'anatomie du président américain, dans des extraits de sa prochaine autobiographie, publiés mardi par le Guardian.

"C'est peut-être la relation sexuelle la moins impressionnante que j'aie jamais eue, mais il n'était clairement pas de cet avis", assène Stephanie Clifford, de son vrai nom, dans son livre à paraître début octobre, "Full Disclosure".

Stormy Daniels accompagne son récit de détails très explicites sur l'anatomie de l'homme d'affaires locataire de la Maison Blanche."Des poils pubiens de yéti et un pénis qui ressemble au personnage de champignon dans Mario (le jeu vidéo de Nintendo). Comme un champignon vénéneux: Un pénis plus petit que la moyenne, mais pas anormalement petit". Ces descriptions régalaient mardi la twittosphère, où ces mots figuraient parmi les sujets les plus commentés aux États-Unis.

Stormy Daniels assure avoir eu une relation sexuelle avec M. Trump en 2006, quelques mois après la naissance du dernier enfant du magnat new-yorkais, Barron, et alors qu'il était déjà marié à Melania Trump. Son ancien avocat, Michael Cohen, a admis devant la justice avoir payé Stormy Daniels 130.000 dollars, à la demande de Donald Trump, pour acheter son silence peu avant l'élection présidentielle de novembre 2016. M. Trump, qui a toujours nié avoir eu cette liaison avec l'actrice de films X, a reconnu avoir remboursé son avocat.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

La parution de "Full Disclosure", prévue le 2 octobre en anglais, survient moins d'un mois après celle, dans un tout autre registre, du livre explosif du journaliste d'investigation Bob Woodward, qui décrivait une présidence Trump plongée dans le chaos.

Ce n'est pas la première fois que les Américains obtiennent des informations sur les organes génitaux de leur président. Lors d'un débat de la campagne présidentielle, de la bouche de Donald Trump lui-même, il avait déclaré: "Je vous garantis qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là", suggérant qu'il n'y avait aucun problème avec la taille de son sexe. Et son fils Don Junior, s'était aussi vanté dans un entretien des attributs que la nature a accordés aux mâles Trump.