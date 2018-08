L'actrice Vanessa Marquez, de la série Urgences, a été abattue par la police

L'ancienne actrice américaine Vanessa Marquez, notamment connue pour son rôle de l'infirmière Wendy Goldman dans la série "Urgences", a été abattue par la police, à Pasadena, à Los Angeles, ont annoncé vendredi plusieurs médias américains. Face à la police, elle a sorti ce qui semblait être une arme, poussant les policiers à lui tirer dessus.

Selon les rapports de police, les forces de l'ordre se sont rendues au domicile de l'ex-actrice âgée de 49 ans pour s'assurer de son état de santé car le propriétaire de son logement craignait qu'elle ne soit en train de faire une crise d'épilepsie. Lorsque la police est arrivée, Vanessa Marquez était très agitée. Selon le rapport, elle est par la suite devenue "non coopérative et semblait incapable de prendre soin d'elle-même".



Après plus d'une heure et demie de discussions avec un psychologue dépêché sur place, Vanessa Marquez a sorti ce qui semblait être une arme, poussant les policiers à lui tirer dessus. Transportée à l'hôpital, elle a été déclarée morte à son arrivée.



L'objet qu'a brandi Vanessa Marquez serait une arme à air comprimé ressemblant à une arme semi-automatique, selon The Guardian.



Vanessa Marquez était devenue célèbre après avoir joué l'infirmière Wendy Goldman de 1994 à 1997 dans la série Urgences aux côtés de Georges Clooney.