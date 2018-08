Cocasse: l'aéroport Ronald Reagan de Washington PLONGÉ dans le noir (photos)

@sdkb42 on Twitter

L'aéroport Ronald Reagan de Washington a annoncé mercredi soir sur Twitter qu'il était affecté par une vaste coupure de courant mais que les vols étaient toujours opérés malgré des ralentissements.

"Nous sommes au courant d'une coupure de courant affectant tout l'aéroport et nous enquêtons. Mises à jour à suivre", a indiqué le compte officiel de l'aéroport.



"Les vols sont opérés, toutefois les systèmes mécaniques sans électricité ralentissent l'embarquement et le débarquement", a ajouté l'aéroport.



L'aéroport a aussi indiqué que des générateurs avaient été mis en route pour "fournir de l'éclairage à plusieurs zones dans le terminal".



Aucune explication n'a été donnée pour l'instant. L'aéroport a seulement dit que la coupure avait été enregistrée peu avant 22H00 locales (02H00 GMT).



Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont diffusé des photos et des vidéos montrant l'aéroport plongé dans le noir.