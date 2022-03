L'Afghane Zarifa Ghafari honorée à Genève pour la lutte des femmes

(Belga) L'activiste afghane Zarifa Ghafari va être honorée début avril à Genève pour sa défense des droits des femmes dans son pays. Elle va recevoir un prix remis par 25 ONG lors du Sommet de Genève pour les droits humains et la démocratie.

Plus jeune maire afghane et rescapée d'assauts des talibans et de l'Etat islamique (EI) contre elle, Mme Ghafari était déjà venue en Suisse à plusieurs reprises et avait rencontré il y a quelques mois des parlementaires fédéraux. Elle leur a demandé de l'aide pour évacuer 13 personnes menacées par les islamistes au pouvoir. Mme Ghafari, désormais réfugiée en Allemagne, a mené sa lutte de manière "intrépide", ont précisé lundi les ONG. Son père a été assassiné en représailles au refus de l'Afghane de quitter son mandat. Mme Ghafari a mentionné un "honneur" qu'elle recevra au nom "des femmes qui ne peuvent quitter leur habitation, qui ne peuvent travailler, qui ne peuvent s'exprimer". Elle souhaite envoyer un message d'unité aux talibans. (Belga)