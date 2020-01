L'agence nucléaire iranienne prête pour un enrichissement illimité d'uranium

(Belga) L'organisation atomique iranienne AEOI a déclaré samedi qu'elle serait en mesure d'enrichir l'uranium à n'importe quel niveau. "Une fois que la direction politique aura donné son feu vert, l'AEOI pourra enrichir l'uranium de manière illimitée", a déclaré samedi le vice-président de cette agence nucléaire, cité par l'agence de presse IRNA.

Par ailleurs, selon Ali Asghar Zarean, le pays travaille actuellement sur une nouvelle génération de centrifugeuses, ce qui pourrait accélérer considérablement le processus d'enrichissement de l'uranium. L'organisation atomique teste ces nouvelles machines depuis un certain temps déjà, a-t-il ajouté. L'uranium hautement enrichi est nécessaire pour la construction d'armes nucléaires. Le président Hassan Rohani avait déclaré la semaine dernière que le programme nucléaire iranien était désormais "plus avancé" qu'il ne l'était avant l'accord signé à Vienne en 2015. Le pays dispose de plus de capacités pour enrichir l'uranium. Rohani a néanmoins exclu un retrait complet de cet accord sur le nucléaire iranien.