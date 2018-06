L'AIEA invite Téhéran à se montrer plus "proactif"

(Belga) Le secrétaire général de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire (AIEA), Yukiya Amano, a appelé lundi l'Iran à se montrer davantage "proactif" avec les inspecteurs de l'organe onusien chargés de veiller au respect de l'accord nucléaire conclu avec les grandes puissance en 2015.

L'AIEA a pu avoir accès "à tous les sites et endroits" qu'elle souhaitait visiter en Iran dans le cadre de son mandat d'inspection, a relevé le dirigeant. Mais "une coopération proactive et en temps et en heure de l'Iran pour offrir un tel accès permettrait de faciliter" le travail de l'agence et d'"augmenter la confiance", a souligné M. Amano, qui s'exprimait au premier jour d'une réunion du conseil des gouverneurs de l'AIEA à Vienne. Cette réunion intervient alors que les Européens, la Chine et la Russie s'efforcent de sauver l'accord de 2015, fragilisé par la décision le 8 mai du président américain Donald Trump de se retirer de ce texte. Conclu au terme de plusieurs années de marathon diplomatique, l'accord vise à garantir le caractère strictement pacifique du programme nucléaire iranien en le soumettant à une surveillance draconienne. M. Trump a toutefois reproché à ce texte d'être trop laxiste et de pas englober de dimension balistique notamment. Dans son dernier rapport d'inspection, l'AIEA avait attesté fin mai que l'Iran continuait de respecter ses engagements aux termes de l'accord. L'agence avait toutefois déjà "encourag(é) l'Iran à aller au-delà des exigences" posées par ce texte, par exemple en invitant les inspecteurs de l'agence sur des sites auxquels ils n'ont pas demandé l'accès. (Belga)