L'Aléna devient l'Accord économique États-Unis, Mexique, Canada

(Belga) Les États-Unis, le Canada et le Mexique sont parvenus dimanche à un accord de libre échange pour l'Amérique du Nord nommé l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) en remplacement du traité baptisé Aléna datant de 1994, selon un communiqué conjoint américano-canadien.

"L'AEUMC offrira à nos travailleurs, agriculteurs, éleveurs et entreprises un accord commercial de grande qualité qui donnera lieu à des marchés plus libres, à un commerce plus équitable et à une croissance économique solide dans notre région", souligne ce communiqué, publié seulement 90 minutes avant l'expiration d'une date butoir imposée par les États-Unis pour arriver à rallier le Canada au compromis déjà trouvé par Mexico et Washington. Cet accord assouplira l'accès au marché laitier canadien pour les producteurs américains mais maintiendra "intact" le système d'arbitrage des litiges commerciaux, a annoncé une source canadienne à l'AFP. En outre, un chapitre sur l'environnement est ajouté au nouvel accord, une première depuis la création de l'Aléna. L'exception culturelle canadienne reste aussi garantie, a indiqué un haut responsable canadien. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau est sorti dimanche soir d'une réunion ministérielle à Ottawa consacrée à cette réforme du traité commercial Aléna, en saluant une "bonne journée pour le Canada". Mais il n'a pas fourni de détails à ce stade. Le traité de libre-échange nord-américain (Aléna) conservera son caractère trilatéral, a souligné Jesus Seade, le conseiller économique du président-élu mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador. "Nous célébrons l'accord trilatéral. Il ferme la porte à la fragmentation commerciale de la région. Aléna 2 donnera de la sécurité et de la stabilité au commerce du Mexique avec ses partenaires en Amérique du Nord", a tweeté M. Seade, qui représentait M. Lopez Obrador durant les negociations. (Belga)