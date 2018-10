L'Algérie retire les policiers en faction devant les enceintes diplomatiques françaises

(Belga) L'Algérie a retiré tous les policiers algériens habituellement en faction devant les enceintes diplomatiques françaises, en réaction à la suppression par Paris des policiers stationnés devant la résidence de l'ambassadeur d'Algérie en France, a indiqué à l'AFP à Alger une source proche du dossier .

Récemment, "la France a supprimé l'effectif policier devant la résidence de l'ambassadeur d'Algérie à Paris", a expliqué à l'AFP cette source. En réponse, "l'Algérie a retiré ses policiers en faction devant toutes les enceintes diplomatiques françaises" dans le pays, à Alger et dans les autres villes où elles disposent de bâtiments diplomatiques, notamment à Oran (400 km à l'ouest d'Alger) et Annaba (600 km à l'est), qui abritent deux consulats. Le ministère algérien des Affaires étrangères était injoignable jeudi. Interrogée par l'AFP, l'ambassade de France à Alger s'est refusée à tout commentaire. A Paris, le Quai d'Orsay, également interrogé par l'AFP, n'a ni démenti ni confirmé. Aucun policier en faction n'était visible jeudi, contrairement à l'habitude, devant l'entrée principale de l'ambassade de France à Alger a constaté un journaliste de l'AFP. (Belga)