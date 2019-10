L'Algérie s'offre un match de gala contre la Colombie à Lille, sous haute surveillance

Les champions d'Afrique débarquent en France: l'Algérie rencontre la Colombie, mardi (21h00) en amical à Lille, un match "à domicile" symbolique à plusieurs titres, qui sera surveillé de très près par les autorités en raison des débordements ayant eu lieu cet été lors de la CAN-2019.

Plus de dix ans après la dernière rencontre des "Fennecs" sur le sol français, le succès populaire est déjà au rendez-vous: plus de 40.000 spectateurs sont attendus au stade Pierre Mauroy, dont près d'un quart viendront de la région parisienne.

Les places de cet amical, où l'Algérie sera sur la feuille de match l'équipe "à domicile", ont toutes été écoulées quelques jours seulement après l'ouverture de la billetterie. Signe que les supporters algériens de France attendaient avec impatience de voir, en chair et en os, Riyad Mahrez et les joueurs qui les ont fait vibrer durant l'épopée africaine.

L'entraînement d'avant-match au Stadium de Villeneuve-d'Ascq, un temps interdit au public, a finalement été ouvert au public quelques dizaines de minutes devant la passion débordante de la centaine de personnes ayant fait le déplacement !

"Jouer ici, cela n'arrive pas tous les jours. On sait qu'il y a une forte communauté algérienne en France. Une bonne partie de nos joueurs sont nés en France, ont été formés ici. C'est un énorme plaisir et une fierté de venir jouer devant ce public", a savouré le sélectionneur des "Fennecs" Djamel Belmadi, en conférence de presse.

- "On veut que cela soit une fête" -

Les autorités françaises, qui ont en tête le match France-Algérie de 2001 et les incidents en marge des célébrations lors de la CAN-2019, ont toutefois prévu un dispositif de sécurité important, redoutant que de nouveaux débordements viennent gâcher la fête.

"Le match est considéré à risques en raison de l'exubérance des supporters de part et d'autre qui fait craindre des débordements", indique la préfecture du Nord dans un message transmis à l'AFP, sans communiquer "de manière détaillée" les "effectifs mobilisés".

Au moment de la CAN-2019, "à Lille, à Roubaix et à Maubeuge, les manifestations de joie nombreuses, joviales et familiales, avaient été troublées par des fauteurs de troubles qui ont tenté de gâcher la fête et d'agresser des forces de l'ordre", poursuit la préfecture du Nord.

"On veut que cela soit une fête, un moment de réunion entre tous les supporters avant, pendant, et aussi après le match. On veut qu'ils passent un bon moment, et qu'ils soient exemplaires à ce niveau-là. Dans un coin de ma tête, il y a quelque chose qui me dit que tout va se passer correctement", a souhaité Djamel Belmadi.

- Un Algérie-France en 2020 ? -

Ce match de gala sur le sol français, le premier pour l'Algérie depuis la rencontre contre le Mali à Rouen en 2008, fera figure de test à plusieurs titres.

D'abord sur le plan sportif: avec une confrontation contre la Colombie, adversaire de premier plan malgré l'absence des deux stars Radamel Falcao et James Rodriguez, la sélection algérienne entend se jauger en prévision des éliminatoires pour le Mondial-2022, son "prochain objectif".

Puis surtout sur le plan institutionnel, alors que les discussions se poursuivent entre les fédérations française et algérienne sur l'éventuelle organisation d'un match entre les deux nations à l'automne 2020. Une réunion a même eu lieu à Paris lundi à ce sujet, mais "aucune décision n'a été prise".

"Les deux présidents ont prévu d'évoquer cette perspective à l'occasion d'une visite de Noël Le Graët en Algérie, à l'invitation du président de la fédération algérienne, au cours du premier trimestre 2020", ont indiqué les deux instances dans un communiqué commun.

"Il est temps de faire ce match" en Algérie, avait déjà déclaré en septembre sur franceinfo M. Le Graët, fervent partisan d'une rencontre entre les champions du monde et les champions d'Afrique, tout en évoquant "des affaires de sécurité" et une nécessaire concertation avec l'Élysée sur ce sujet.

Hautement symbolique en raison de l'histoire commune aux deux pays, la seule rencontre France-Algérie a eu lieu en octobre 2001. Le match avait été interrompu après l'envahissement du terrain par des supporters algériens alors que le score était de 4-1 pour la France.

Né à Champigny-sur-Marne, Djamel Belmadi (43 ans) avait participé à la rencontre au Stade de France sous le maillot algérien, inscrivant même l'unique but des "Fennecs". Premières retrouvailles réussies à Lille ?