Traquer les fraudeurs fiscaux grâce à une plateforme de dénonciation anonyme en ligne: l'initiative de la région allemande du Bade-Wurtemberg, dirigée par les écologistes, sème l'émoi à moins d'un mois des élections.



Le Land, situé au sud-ouest de l'Allemagne, a mis en ligne en début de semaine une plateforme offrant "un canal de communication sécurisé et anonyme" pour permettre à des particuliers de signaler les fraudeurs, se félicite le ministère régional des Finances.

Une "dimension complètement nouvelle de la dénonciation"



Ce nouveau portail doit permettre, selon le ministre des Finances Danyal Bayaz (Verts), des échanges anonymes entre l'administration fiscale et les dénonciateurs et une amélioration de la numérisation des démarches.



Jusqu'ici, des dénonciations étaient possibles mais uniquement par lettre ou courrier électronique, ce qui limitait selon le ministre les possibilités d'enquête et d'archivage. Les dénonciations devront cependant être étayées par des preuves concrètes avant l'ouverture de toute enquête fiscale, assure le ministre.



Mais cette initiative régionale suscite des remous dans un pays où la dénonciation rappelle les heures sombres du nazisme puis du régime de l'ex-Allemagne de l'est. Le chef de file régional des libéraux, Michael Theurer, dénonce ainsi une "dimension complètement nouvelle de la dénonciation" qui révèle selon lui une "mentalité de gardien de bloc".

"Un climat de méfiance"



Même tonalité du côté des conservateurs de la CDU, pourtant partenaires de coalition des écologistes dans le Bade-Wurtemberg: "une fois de plus, les Verts montrent leur vrai visage", a fustigé Thorsten Frei, vice-président du Land, s'inquiétant d'une vague de soupçon qui risque de s'abattre sur les contribuables.



Cette initiative "crée un climat de méfiance", a abondé Bernd Gögel, dirigeant du groupe de l'AfD (extrême droite) au parlement régional.



Le syndicat du secteur des services, Verdi, relève pour sa part que l'initiative doit être complétée pour être efficace par le recrutement de nouveaux personnels, "sinon ce sera beaucoup de bruit pour rien".

A quelques semaines d'élections au dénouement indécis, l'initiative de la seule région dirigée par les Verts est devenue un thème de débat dans un pays où la fraude est évaluée à environ 50 milliards d'euros chaque année. La candidate écologiste à la succession d'Angela Merkel, Annalena Baerbock, s'est en effet dite favorable à une telle initiative à l'échelle du pays.



"Pour lutter contre la criminalité économique et financière, il faut aussi protéger les lanceurs d'alerte, c'est évident", a justifié le co-président des Verts, Robert Habeck.