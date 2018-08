L'ambassade américaine à Ankara a été la cible de coups de feu

L'ambassade américaine à Ankara a été visée par des coups de feu lundi matin, rapporte un média local. Le ou les auteurs sont en fuite. Les tirs provenaient d'une voiture en mouvement. Personne n'a été blessé. L'ambassade n'était en principe pas occupée au moment des faits, car elle est fermée du 20 au 24 août. Ces tirs interviennent au milieu d'une crise diplomatique entre les Etats-Unis et la Turquie, à la suite de la détention durant un an et demi puis du placement en résidence surveillée en Turquie du pasteur américain Andrew Brunson. M. Brunson risque jusqu'à 35 ans de prison pour espionnage et activités "terroristes", des accusations qu'il rejette en bloc. Washington a imposé une série de sanctions contre la Turquie - qui a répliqué avec des mesures similaires - du fait de cette affaire.