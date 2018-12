L'ambassadeur américain à Berlin demande une enquête sur le magazine Der Spiegel

(Belga) L'ambassadeur américain auprès de l'Allemagne, Richard Grenell, a exigé vendredi une enquête sur le magazine Der Spiegel qui a admis en cours de semaine qu'un de ses reporters stars avait falsifié ses articles "à grande échelle". L'ambassadeur américain estime que son pays a été la cible d'une campagne de "partialité institutionnelle".

De nombreux sujets publiés par le journaliste frauduleux, suscitant un scandale, concernaient l'actualité outre-Atltantique. L'ambassadeur américain a fait part de la "grave inquiétude" de son pays dans un courrier adressé au futur rédacteur en chef de Der Spiegel Steffen Klusmann. Il y formule la demande d'une enquête par "une organisation extérieure indépendante pour déterminer précisément comment Der Spiegel a porté atteinte aux standards journalistiques et quelles sont les procédures internes au magazine qui sont nécessaires". La publication allemande a rejeté l'accusation du diplomate. "Quand nous critiquons un président américain, ce n'est pas de l'anti-américanisme, mais plutôt une critique des politiques du locataire de la Maison Blanche", a affirmé le rédacteur en chef actuellement en poste Dirk Kurbjuweit. Proche du président américain Donald Trump, l'ambassadeur Grenell une fois nommé à Berlin avait étonné en raison de son profil très exposé dans les médias, son penchant pour les causes d'ultra-droite et pour son style très direct. Il avait été critiqué pour son interview accordée au site américain d'extrême droite Breitbart en juin dernier au cours de laquelle il indiquait vouloir entre autres "soutenir" la droite dure en Europe. (Belga)