L'ambassadeur américain quitte la Zambie après un désaccord sur les droits des homosexuels

(Belga) L'ambassadeur des États-Unis en Zambie a quitté le pays d'Afrique australe jeudi après un accrochage avec le gouvernement zambien à propos des droits des personnes homosexuelles. Daniel Foote avait critiqué une décision de justice condamnant un couple gay à la prison. Une intervention qui a mené au renvoi du diplomate par le gouvernement de ce pays où les relations entre deux personnes du même sexe sont punies par la loi.

Dans une brève déclaration publiée juste avant son départ, Daniel Foote a conseillé au président Edgar Lungu de s'engager à restaurer la réputation de la Zambie comme démocratie forte et "éviter la dégradation des droits humains, économiques et politiques de vos propres citoyens." "J'ai été personnellement horrifié de lire la condamnation à 15 ans d'emprisonnement de deux hommes qui entretenaient une relation consentie et ne faisait de mal à personne", avait déclaré M. Foote dans un communiqué à l'époque. L'ambassadeur a affirmé plus tard qu'il avait été menacé. Le gouvernement zambien avait écrit à Washington pour demander le départ du diplomate en raison de ses "commentaires inappropriés", sans s'étendre sur la question. La Zambie est particulièrement dépendante de l'aide étrangère, qui provient en grande partie des États-Unis. Dans sa déclaration, M. Foote a par ailleurs annoncé une aide alimentaire de 3,5 millions de dollars pour aider les Zambiens à faire face à la sécheresse. Il a également encouragé le gouvernement zambien à lutter pleinement contre la corruption. L'administration de Donald Trump avait annoncé l'année passée qu'elle s'efforcerait d'aider à décriminaliser l'homosexualité à l'échelle mondiale. (Belga)