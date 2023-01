L'ambassadeur de Suède à Ankara convoqué avant une manifestation anti-turque

(Belga) L'ambassadeur de Suède à Ankara a été de nouveau convoqué vendredi par le ministre turc des Affaires étrangères à la veille d'une manifestation anti-turque prévue samedi à Stockholm, ont rapporté des sources diplomatiques.

Un extrémiste de droite suédois-danois, connu pour ses provocations, a demandé et obtenu l'autorisation de manifester samedi devant l'ambassade de Turquie dans la capitale suédoise. Rasmus Paludan a exprimé son intention de "brûler le Coran" devant la légation. C'est la deuxième fois en quelques jours que le représentant suédois à Ankara est convoqué par le ministère des Affaires étrangères, après la diffusion la semaine dernière d'une vidéo montrant un mannequin pendu, désigné comme le président Recep Tayyip Erdogan. Cette mise en scène a été réalisée par un groupe proche du Comité Rojava, soutien aux Kurdes de Syrie. La Turquie bloque depuis mai l'entrée de la Suède - et celle de la Finlande - dans l'Otan en leur reprochant d'héberger des militants et sympathisants kurdes qu'elle traite de "terroristes" notamment ceux du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et ses alliés dans le nord de la Syrie et en Irak. Une manifestation pro-kurde est également prévue en Suède samedi. (Belga)