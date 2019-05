L'ambassadeur des Etats-Unis exhorte au "dialogue" avec le dalaï lama

(Belga) L'ambassadeur des Etats-Unis en Chine a appelé Pékin à mener "un dialogue de fond" avec le dalaï lama, des propos tenus cette semaine durant une inhabituelle visite au Tibet, a indiqué samedi son ambassade.

Terry Branstad s'est rendu du 19 au 25 mai dans la province du Qinghai (nord-ouest de la Chine) -- peuplée de nombreux Tibétains -- et dans la région autonome du Tibet (ouest), dont l'accès est restreint pour les diplomates et journalistes. "Il a encouragé le gouvernement chinois à engager un dialogue de fond avec le dalaï lama ou ses représentants, sans conditions préalables, afin de parvenir à un règlement qui puisse résoudre les différends", a indiqué à l'AFP une porte-parole de l'ambassade dans un courriel. La Chine est accusée par des organisations de défense des droits de l'homme de réprimer la religion, la culture, et le séparatisme au Tibet. Pékin dit y protéger la liberté de croyance religieuse et avoir énormément investi pour moderniser la région et augmenter le niveau de vie. Durant sa visite, Terry Branstad a visité à Lhassa le palais du Potala (l'ancienne résidence des dalaï lamas) et le Jokhang (le temple le plus sacré du bouddhisme tibétain). L'ambassadeur a également rencontré de hauts responsables religieux et culturels. "Il a fait part de ses inquiétudes vis-à-vis de l'ingérence du gouvernement chinois dans la liberté des bouddhistes tibétains d'organiser et de pratiquer leur religion", a indiqué la porte-parole de l'ambassade. "L'ambassadeur a évoqué nos préoccupations de longue date concernant le manque d'accès permanent à la région autonome du Tibet", a-t-elle par ailleurs souligné. Afin de se rendre au Tibet, les étrangers ont besoin d'un permis spécial. Pour les touristes, il est en général délivré facilement. Mais les diplomates, et encore plus les journalistes, l'obtiennent difficilement. (Belga)