L'ambassadeur israélien en Allemagne affirme éviter le parti d'extrême droite AfD

L'ambassadeur israélien en Allemagne, Jeremy Issacharoff, affirme éviter le parti d'extrême droite AfD en raison de sa position "très offensante" au sujet de l'Holocauste.

"Mon opinion à cet égard est très claire", a affirmé l'ambassadeur à l'agence dpa dans une interview. "Nous n'avons pas de contact avec l'AfD". "A de multiples occasions, leurs dirigeants ont déclaré des choses que je considère très offensantes envers les Juifs, Israël et toute la question de l'Holocauste", a-t-il affirmé. Citant une récente visite du site d'un ancien camp de concentration nazi hors de la capitale allemande Berlin, le diplomate a ajouté éprouver des difficultés avec les discussions portant sur des éléments nostalgiques relatifs à ce passé. L'année dernière, le leader de l'AfD, Alexander Gauland a affirmé lors d'un rassemblement que "Hitler et les Nazis n'étaient que du 'pipi de chat' dans une histoire germanique millénaire". Des propos qu'il a ensuite qualifiés de politiquement peu avisés. En 2017, Bjoern Hoecke, un membre fondateur du parti, avait qualifié le mémorial de l'Holocauste à Berlin de "monument de la honte" et demandé un virage à "180 degrés" dans la culture de mémoire de l'Allemagne par rapport à la Second Guerre mondiale.