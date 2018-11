L'Américain John Bolton à Abou Dhabi pour discuter de la "lutte contre le terrorisme"

(Belga) Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Bolton, a discuté lundi avec le prince héritier d'Abou Dhabi de questions régionales, notamment la "lutte contre le terrorisme", a rapporté l'agence officielle émiratie WAM.

La visite de M. Bolton aux Emirats arabes unis, un piler de la coalition antirebelles sous commandement saoudien qui opère au Yémen est intervenue alors que l'ONU et des puissances occidentales ont accentué la pression sur les belligérants pour que les hostilités cessent rapidement dans ce pays. M. Bolton et cheikh Mohammed ben Zayed Al-Nahyane ont évoqué les relations de coopération entre les deux pays, des sujets régionaux et internationaux d'"intérêts communs" ainsi que "les efforts déployés pour lutter contre le terrorisme", selon WAM. Lors d'un entretien dimanche avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, également ministre de la Défense, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a explicitement appelé à "la fin des hostilités", demandant que "toutes les parties viennent à la table pour négocier une solution pacifique au conflit". Des combats meurtriers font rage depuis jeudi à Hodeida, ville stratégique sur la mer Rouge alimentant ainsi les craintes des ONG qui s'inquiètent de l'impact des affrontements sur les dizaines de milliers de civils piégés dans la ville et la distribution de l'aide humanitaire. Hodeida est le point d'entrée des trois-quarts des importations et de l'aide humanitaire internationale au pays. L'offensive des forces progouvernementales yéménites sur Hodeida, soutenue par la coalition sous commandement saoudien, avait été lancée en juin, mais elle s'est nettement intensifiée depuis le 1er novembre. Déjà vivement critiquée pour des "bavures" à répétition ayant fait des centaines de victimes civiles lors de frappes aériennes au Yémen, l'Arabie saoudite a été considérablement affaiblie par l'affaire Jamal Khashoggi, du nom de ce journaliste tué le 2 octobre au consulat saoudien à Istanbul. (Belga)