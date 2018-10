L'ancien chef du parti communiste vietnamien Do Muoi est décédé à l'âge de 101 ans

(Belga) L'ancien chef du Parti communiste vietnamien (PCV) Do Muoi est décédé à l'issue à une longue maladie, a communiqué le gouvernement mardi.

Do Muoi est décédé dans son sommeil lundi à l'âge de 101 ans, a précisé le gouvernement dans une déclaration postée sur son site internet. Cet ancien général Viet Minh a mené la guerre anti-coloniale contre la France dans les années 40 et 50. Il a gravi les échellons du PCV pour devenir le Premier ministre vietnamien en 1988. Il est ensuite devenu le secrétaire général du parti, ce qui équivaut de facto à être chef de gouvernement, en 1991. Durant son mandat de 6 ans, qui a coincidé avec la fin de la Guerre froide et les nouveaux liens entre le Vietnam et les USA après la Guerre du Vietnam, Do Muoi a supervisé les réformes qui ont amené le pays à réaliser la transition vers une économie de marché. Le gouvernement n'a pas communiqué de détail au sujet de ses obsèques. (Belga)