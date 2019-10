L'ancien président américain Jimmy Carter est sorti de l'hôpital

(Belga) L'ancien président américain Jimmy Carter, 95 ans, est sorti de l'hôpital où il avait été hospitalisé mardi pour une fracture du bassin causée par une nouvelle chute à son domicile, a annoncé jeudi la fondation qui porte son nom.

M. Carter "a hâte de continuer à récupérer chez lui à Plains, en Géorgie, et remercie tout le monde pour leurs bons mots de rétablissement", a déclaré dans un communiqué le Carter Center. Au moment de son hospitalisation mardi, la fondation avait qualifié la fracture de "légère". Premier président américain de l'histoire à atteindre l'âge de 95 ans, Jimmy Carter s'était blessé à la tête le 6 octobre, également en tombant à son domicile. L'ex-président démocrate, à la Maison Blanche de 1977 à 1981, était pourtant debout et actif sur un chantier humanitaire dès le lendemain, le visage tuméfié et barré d'un pansement cachant 14 points de suture. (Belga)