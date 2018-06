L'Angleterre étrille le Panama 6-1, Belges et Anglais en huitièmes de finale

(Belga) L'Angleterre n'a pas fait dans le détail, dimanche à Nijni Novgorod, surclassant le Panama sur le score de 6-1 pour le compte de la deuxième journée du groupe G de la Coupe du monde. Grâce à cette plantureuse victoire, les Three Lions de Gareth Southgate sont désormais à stricte égalité avec les Diables Rouges en tête du classement (6 pts). Le Panama et la Tunisie sont éliminés (0 pt).

Auteur d'un triplé (22e s.p, 45e+1 s.p., 62e), dont deux sur penalty, Harry Kane est désormais, avec 5 réalisations, le meilleur buteur de la compétition devant le Portugais Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku (4 buts). Le défenseur de Manchester City John Stones a inscrit un doublé (8e, 40e) alors que Jesse Lingard a marqué d'un superbe envoi lointain (36e). Côté panaméen, Felipe Baloy a sauvé l'honneur des siens, marquant le premier but des 'Canaleros' en Coupe du monde. Jeudi, Belges et Anglais se disputeront la première place du groupe à Kaliningrad (20h). (Belga)