L'Arabie saoudite met fin à la flagellation comme forme de punition

(Belga) L'Arabie saoudite met fin à la flagellation en tant que forme de punition, selon la BBC. Ce châtiment corporel sera remplacé par des peines de prison ou des amendes.

Cette mesure est une nouvelle étape dans la réforme des droits de l'homme introduite sous la direction du roi Salmane et la supervision directe de son fils, le prince héritier Mohammed Ben Salmane. Le bilan de l'Arabie saoudite en matière de droits de l'homme est plutôt désastreux. Le pays a été critiqué à plusieurs reprises pour avoir jeté en prison des dissidents et le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, en octobre 2018, avait soulevé de vives et nombreuses protestations dans le monde. (Belga)