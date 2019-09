L'Argentine impose un contrôle des changes pour tenter de rassurer les marchés

(Belga) Le gouvernement argentin a décidé que les entreprises argentines exportatrices devraient demander l'autorisation de la Banque centrale pour acheter des devises, aux termes d'un décret officiel publié dimanche.

Ce contrôle des changes restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 et fait suite à une semaine d'incertitudes sur les marchés et de forte dépréciation de la monnaie argentine alors que le pays a demandé un rééchelonnement de sa dette aux Fonds monétaire international (FMI). (Belga)