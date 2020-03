L'armée américaine considère ses frappes en Irak comme un "succès"

L'armée américaine s'est dite satisfaite vendredi du "succès" de ses frappes de la nuit contre une milice pro-iranienne, annonçant maintenir désormais deux porte-avions dans la région pour répondre à la menace posée par l'Iran, qui reste "très élevée".

"Nous considérons que c'est un succès sur tous les sites et nous sommes très satisfaits du niveau de dommages que nous avons pu infliger", a déclaré le chef du commandement central de l'armée américaine, qui couvre notamment le Moyen-Orient et l'Asie Centrale.

L'armée américaine a frappé cinq positions proches de Bagdad des Brigades du Hezbollah (Kataeb Hezbollah), une milice pro-iranienne dont certains éléments sont intégrés à l'armée irakienne, à titre de représailles après la mort de deux militaires américains dans une attaque à la roquette sur une base de la coalition internationale en Irak.

Les frappes visant notamment des dépôts d'armement et d'équipements ont été menées par des avions de combat -- et non des drones -- équipés de bombes "précisément calibrées" pour infliger un minimum de dommages collatéraux, a précisé le général McKenzie au cours d'un point presse au Pentagone.

"Je n'ai pas encore de chiffres (...) mais nous pensons que les dommages collatéraux seront très limités", a-t-il ajouté.

Selon un communiqué de l'armée irakienne, trois militaires et deux policiers ont été tués dans la province de Babylone notamment, ainsi qu'un civil travaillant sur le site de l'aéroport en construction de Kerbala.

- L'Iran tenu responsable -

Les Etats-Unis tiennent le régime de Téhéran responsable des agissements des milices qu'ils arment, a souligné le général McKenzie au cours d'un point presse au Pentagone. "Nous considérons que derrière le Kataeb Hezbollah se trouve l'Etat iranien et l'Etat iranien est tout-à-fait conscient du fait que nous les tenons responsables de ce que fait le Kataeb Hezbollah".

"Je veux réaffirmer que ces frappes défensives étaient destinées à détruire des armes conventionnelles sophistiquées fournies par l'Iran et que les Etats-Unis ont agi à titre d'auto-défense, en réponse à une attaque directe et délibérée contre une base irakienne abritant des forces de la coalition", a souligné le général McKenzie.

La menace posée par le régime iranien "reste très élevée", a-t-il ajouté. "Je ne pense pas que les tensions se soient calmées" depuis la mort début janvier de l'influent général iranien Qassem Soleimani, tué dans une frappe américaine à Bagdad.

Le chef du Centcom a ajouté avoir demandé et obtenu du ministre de la Défense Mark Esper la permission de maintenir dans la région deux porte-avions, pour la première fois depuis 2012.

Avec les porte-avions USS Dwight D. Eisenhower et USS Harry S. Truman, "nous avons la flexibilité, la capacité et la volonté de répondre à n'importe quelle menace", a-t-il précisé.

Les porte-avions sont précieux dans cette région car avec un groupe aéronaval, "il n'y a pas de problème d'accès à des bases ou de survol" d'espace aérien souverain, a-t-il noté. "C'est un morceau flottant de souveraineté américaine".

- Soleimani "leur manque" -

Depuis la mort du général Soleimani, les effectifs des Etats-Unis dans la région ont été augmentés de plus de 10.000 militaires.

Le général McKenzie a estimé que la disparition de l'influent chef des opérations extérieures de l'Iran, qui dirigeait de facto de nombreux groupes paramilitaires dans la région, avait affecté le régime de Téhéran sans toutefois changer la stratégie iranienne.

"Les aspirations de Téhéran à chasser les Etats-Unis de la région (...) n'ont pas disparu", a-t-il dit. "Ce qui est différent maintenant, c'est que Soleimani n'est plus là et qu'il leur manque".

"Leur capacité à exercer un commandement efficace (de ces groupes pro-iraniens) a été affectée", a-t-il ajouté. "Leurs intentions sont toujours là. C'est juste qu'ils ne sont pas aussi bons que quand il était vivant".