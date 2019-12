L'armée appelée en renfort en Australie pour combattre les incendies

(Belga) L'armée a été appelée en renfort pour aider les pompiers à combattre les incendies massifs qui font rage près de Sydney, a annoncé vendredi la Force de Défense australienne (ADF).

Du personnel militaire spécialisé sera immédiatement déployé dans 14 centres de commandement des services d'incendie ruraux (RFS) à travers l'état de Nouvelle-Galles du Sud (est) pour aider à coordonner l'implication de la Défense dans la lutte contre les incendies, a déclaré l'ADF dans un communiqué. L'ADF va fournir des ravitaillement pour les avions bombardiers d'eau, soutiendra les avions d'observation des incendies, aidera au transport des pompiers et assistera les recherches et opérations de secours par hélicoptère. "Ce soutien en coulisses de la Défense libère un plus grand nombre pompiers pour qu'ils puissent remplir leurs rôles de spécialistes dans la lutte contre les incendies", a déclaré la ministre de la Défense Linda Reynolds dans une déclaration à l'Australian Associated Press. Traditionnellement, l'armée australienne n'est pas déployée sur son propre territoire, mais des troupes ont déjà été utilisées par le passé lors de catastrophes naturelles comme des inondations. L'institut national de météorologie s'attend à une dégradation des conditions dimanche et lundi, avec des températures supérieures à 40 degrés à l'ouest de Sydney avec des vents soutenus. (Belga)