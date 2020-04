L'armée canadienne en renfort au Québec et en Ontario

(Belga) Le Premier ministre canadien a annoncé jeudi l'envoi de l'armée en renfort au Québec et en Ontario pour combler les pénuries de personnel dans des résidences pour personnes âgées, touchées de plein fouet par l'épidémie de coronavirus.

"Nos militaires iront prêter main-forte, comme ils le font toujours, mais il ne s'agit pas d'une solution à long terme", a prévenu M. Trudeau lors de sa conférence de presse quotidienne, devant sa résidence d'Ottawa. "Au Canada, c'est pas nos militaires qui devraient prendre soin de nos aînés", a-t-il renchéri. "Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, on va devoir examiner comment on en est arrivé là", a-t-il dit. Le nombre de militaires qui seront déployés n'est pas encore fixé, a-t-il précisé. Mercredi, le gouvernement du Québec a demandé l'envoi de 1.000 militaires pour combler des postes d'infirmières et d'aides-soignants dans les Centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de la province, l'équivalent des EHPAD en France. Emboîtant le pas au Québec, province la plus durement touchée par la pandémie de coronavirus au Canada, l'Ontario a également demandé le renfort de l'armée dans cinq maisons de retraite sur les 128 infectées par le coronavirus. Au total, 4.000 personnes âgées ont été contaminées par le virus dans les maisons de retraite du Québec, foyers de plus de huit décès du coronavirus sur dix de la province. "On voit des tragédies épouvantables dans les CHSLD à travers le pays. C'est inacceptable", a condamné Justin Trudeau. Avec plus de 1.200 décès et plus de 21.000 cas de coronavirus, le Québec comptait à lui seul jeudi plus de la moitié des quelque 40.000 cas et 2.000 morts au Canada. (Belga)