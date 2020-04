L'Arménie commémore le génocide malgré le coronavirus

(Belga) L'Arménie a éteint jeudi ses éclairages publics pour commémorer les victimes du génocide de 1915, une cérémonie différente des années précédentes en raison de la pandémie de coronavirus et du confinement en vigueur dans ce pays du Caucase.

Le défilé aux torches habituellement organisé dans la capitale Erevan, qui se tient tous les 23 avril, a été annulé cette année et l'accès au mémorial du génocide surplombant la ville a été fermé. Le 105e anniversaire de la tragédie "est commémoré en accord avec le protocole qui nous est imposé par la pandémie" de coronavirus, a déclaré dans un communiqué le président Armen Sarkissian. "Nous nous souvenons des victimes tout le temps et partout, peu importe où nous nous trouvons dans le monde", a-t-il ajouté. Au lieu des cérémonies habituelles, les éclairages publics ont été éteints et les cloches des églises ont sonné à travers le pays. Sous une pluie printanière, Erevan a plongé dans l'obscurité tandis que les habitants éteignaient les lumières de leurs domiciles. Beaucoup ont allumé des chandelles ou les lumières de leurs téléphones posés sur les rebords des fenêtres. En mars, l'Arménie, qui a officiellement recensé à ce jour 1.523 cas dont 24 décès de coronavirus, a déclaré l'état d'urgence sur son territoire et imposé un confinement généralisé pour enrayer la propagation de la maladie. Les Arméniens estiment que 1,5 million des leurs ont été tués de manière systématique par les troupes de l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. La Turquie récuse le terme de génocide, en évoquant des massacres réciproques sur fond de guerre civile et de famine ayant fait des centaines de milliers de morts dans les deux camps. Le génocide arménien est reconnu par une trentaine de pays et nombre d'historiens. Le président Sarkissian a affirmé jeudi que "la reconnaissance du génocide par la Turquie et la suppression de ses conséquences est une question de sécurité pour l'Arménie, la nation arménienne et la région". Vendredi, le Premier ministre Nikol Pachinian et le patriarche de l'Eglise arménienne, Garéguine II, déposeront des fleurs devant le mémorial du génocide à Erevan. (Belga)