L'art latino-américain et ses bonnes affaires attirent les collectionneurs

Un chef-d'oeuvre pour moins d'un million de dollars ? Impossible pour de l'art européen ou américain, mais faisable en art latino-américain, où des tableaux des plus grands sont encore abordables.

La dernière saison d'enchères ce mois-ci à New York a montré que si Jeff Koons flirtait désormais avec les 100 millions de dollars, seuil dépassé par Claude Monet, une toile de Diego Rivera, le plus célèbre homme peintre mexicain au monde, se négociait pour 106.000 dollars seulement.

"Avec un million de dollars, vous pouvez vraiment vous acheter un chef-d'oeuvre", assure Virgilio Garza, responsable de l'art latino-américain pour la maison d'enchères Christie's à New York.

Celui qui fut l'époux de Frida Kahlo détient le record pour une oeuvre latino-américaine vendue aux enchères, mais "The Rivals" (1931) n'a été vendu, en mai 2018, que 9,7 millions de dollars.

Frida Kahlo elle-même, mondialement connue et qui a déjà eu droit à des expositions solo majeures à Londres, New York ou Berlin, n'a jamais fait mieux que 8 millions de dollars, pour "Dos desnudos en el bosque", en mai 2016.

L'éveil tardif des grands musées occidentaux aux artistes latino-américains explique, pour partie, le décalage avec leurs homologues européens ou américains, qu'ils ont pourtant parfois côtoyé.

Le peintre mexicain Rufino Tamayo a ainsi été le professeur de la peintre abstraite américaine Helen Frankenthaler, tandis que Diego Rivera s'est lié d'amitié, à Paris, avec Amedeo Modigliani ou Chaïm Soutine.

En 2018, le MoMA de New York a consacré une rétrospective à la peintre brésilienne Tarsila do Amaral et le Victoria & Albert Museum de Londres a mis à l'honneur Frida Kahlo dans une exposition récemment visible au Brooklyn Museum.

Le principal musée de Brooklyn a également organisé, l'an passé, l'exposition "Radical Women: Latin American Art", l'une des premières à mettre en avant le rôle des femmes artistes latino-américaines durant la période allant de 1960 à 1985.

- "Décentraliser" l'art -

L'appétit pour l'art latino-américain "est en hausse" parmi les collectionneurs européens et américains, explique Anna Di Stasi, directrice du département dédié chez Sotheby's à New York.

Quelques records ont été battus récemment à New York, notamment pour la Cubaine Zilia Sanchez, dont le "Topologia Erotica" a atteint 175.000 dollars chez Sotheby's, début mars.

L'artiste de 93 ans aux tableaux en relief vient de voir organisée sa première rétrospective, à la Phillips Collection de Washington.

L'Asie est aussi de plus en plus à l'affût des artistes latino-américains, avec une préférence pour le sculpteur et peintre colombien Fernando Botero, l'une des rares références à être encore en vie.

Samedi, sa toile "The Card Players" s'est vendue 4,9 millions de dollars de Hong Kong lors d'une vente dans l'ex-colonie britannique, soit environ 627.000 dollars américains.

Lors de la même vente, la sculpture "Rape of Europa" est, elle, partie pour 6,1 millions HKD, soit 780.000 dollars environ.

"La composition de notre clientèle a changé", explique Virgilio Garza. "Ce ne sont plus des Latino-Américains qui achètent du latino-américain. Ils sont plus divers."

Pour Henrique Faria, propriétaire d'une galerie new-yorkaise spécialisée, les prix encore modérés du marché de l'art latino-américain "reflètent ce que la plupart de nos pays vivent sur les plans économique et politique, et sont le résultat d'un manque de soutien des institutions culturelles et des collectionneurs eux-mêmes" à la "marque" Amérique latine.

Pour le galeriste, les artistes issus d'Amérique centrale et du Sud ont un rôle à jouer pour "décentraliser" les visions européenne et américaine de l'art. "C'est ça collectionner, trouver des pièces (...) pour que le dialogue s'ouvre."

La démarche rejoint, dit-il, "ce à quoi nous aspirons dans le monde d'aujourd'hui: faire tomber les barrières, promouvoir l'égalité, (...) l'inclusion, le pluralisme, la diversité. Collectionner, ce n'est pas accumuler."