L'Assemblée générale de l'ONU appelle à la levée de l'embargo américain contre Cuba

(Belga) L'Assemblée générale de l'ONU a adopté jeudi à la quasi unanimité une résolution appelant à la levée de l'embargo américain contre Cuba, en place depuis 1962.

La résolution a été adoptée avec 189 voix pour et 2 contre par l'assemblée, qui a par ailleurs rejeté une demande américaine de critiquer Cuba pour atteinte aux droits de l'homme. Comme l'an dernier, seuls les Etats-Unis et Israël ont voté contre. L'Ukraine et la Moldavie n'ont pas participé au vote. C'est la 27ème fois que l'Assemblée générale de l'ONU appelle ainsi à la levée de l'embargo, mais la résolution, présentée chaque année, n'est pas contraignante. L'ambassadrice américaine à l'ONU Nikki Haley avait présenté cette fois huit amendements à la résolution cubaine, une tentative de détourner l'attention vers le bilan de La Havane en matière de droits de l'homme. Mais ces amendements n'ont pas reçu le soutien espéré par les Etats-Unis. Seuls leurs alliés israélien et ukrainien ont voté en leur faveur, rejoints par les Iles Marshall pour un amendement. (Belga)