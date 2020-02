L'astronaute américaine de retour sur Terre, après 11 mois à bord de l'ISS

(Belga) L'astronaute américaine Christina Koch est revenue sur Terre jeudi, après avoir passé près d'un an à bord de la Station spatiale internationale (ISS) et battu le record féminin du temps passé dans l'espace.

Christina Koch et ses collègues, Luca Parmitano de l'Agence spatiale européenne et le cosmonaute russe Alexandre Skvortsov, ont atterri dans les steppes du Kazakhstan, en Asie centrale, à 9H12 GMT, à l'issue d'un vol d'environ trois heures et demie. "L'atterrissage s'est déroulé comme prévu (...), l'équipage se sent bien", s'est félicité le chef de l'Agence spatiale russe (Roskosmos), Dmitri Rogozine, sur Twitter. Astronaute de la Nasa, Christina Koch, 41 ans, est restée à bord de l'ISS 328 jours, soit quelque 11 mois, battant ainsi le record précédent établi par Peggy Whitson, la vétérane de l'espace. Le 28 décembre, Mme Koch passait dans l'espace son 289e jour, alors que sa compatriote n'y était restée que 288 jours. Cette ingénieure américaine a déjà fait inscrire son nom dans l'histoire en participant à la première sortie spatiale 100% féminine, qu'elle a effectuée en octobre 2019 avec Jessica Meir, une biologiste marine. Interviewée par la presse mardi, à deux jours de son retour sur Terre, Christina Koch a confié à la NBC que c'est la "microgravité" qui allait lui manquer le plus. "C'est vraiment drôle d'être dans un endroit où l'on peut sauter du sol au plafond quand on veut", a-t-elle raconté, en souriant. Si elle a battu le record de Peggy Whitson, 59 ans, qui a effectué trois missions spatiales, celle-ci reste toujours son "héroïne" et "mentor", assure Christina Koch. Elle rêve aussi d'"inspirer la future génération d'explorateurs". (Belga)