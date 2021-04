L'astronaute Thomas Pesquet, ballon à la main, s'exprime en direct depuis l'espace: "Le décollage, c'était une sensation incroyable" (vidéo)

La capsule Crew Dragon Endeavour de SpaceX, avec quatre astronautes à bord, s'est amarrée samedi 24 avril à la station spatiale internationale (ISS), un nouveau succès pour la société fondée par Elon Musk qui conforte sa position dans les vols habités. C'est la troisième fois que la société privée SpaceX, qui a mis fin au monopole russe des envols vers la station, amène des humains sur l'ISS.

"C'était un grand moment"

L'astronaute Thomas Pesquet s'est exprimé depuis la Station spatiale internationale ce vendredi lors d'une conférence de presse. Le Français de 43 ans, un ballon en forme de globe terrestre à la main, a raconté ce qu'il vit avec ses confrères et consœurs dans l'espace, une semaine après son décollage pour l'ISS. La station spatiale internationale est inhabituellement peuplée, avec onze occupants, car les nouveaux venus vont vivre pendant quelques jours avec l'équipe de Crew-1, mission précédente de SpaceX, avant que cette dernière ne rentre sur Terre.

"On n'a pas perdu de temps, on a un programme chargé qui nous attend. Les six moins vont passer très vite", a dit Thomas Pesquet lors de la conférence de presse.

"Le décollage, c'était une sensation incroyable. Je n'avais pas vécu ça depuis 4 ans (...) si on aime les manèges de foire et les sensations fortes, un décollage de fusée, c'est ce qu'on peut faire de mieux (...) c'était un grand moment".

Jeudi, il a partagé des photos surprenantes d'un dîner dans la Station spatiale internationale. Les clichés montrent les astronautes autour d’une table chargée de victuailles qui flottent, à cause de l’apesanteur. L'homme de 43 ans a confié sur son compte Instagram que ce n'était "pas facile de faire rentrer tout le monde dans le cadre".