L'Atlantique monte et Levi, 11 ans, s'inquiète pour ses futurs enfants

Photo non datée de Levi Draheim en Floride publiée par l'ONG Our Children's TrustRobin Loznak

Levi Draheim vit sur une bande de sable séparant la côte de Floride de l'océan Atlantique et il a porté plainte contre le gouvernement des Etats-Unis, accusé de crime climatique.

"Je ne sais même pas si la Terre sera encore là quand je serai plus grand, au rythme où vont les choses", a dit récemment le garçon par téléphone à l'AFP, avant son cours de piscine à Indian Harbour Beach, quelques kilomètres au sud de Cap Canaveral.

"J'espère que je pourrai montrer à mes enfants, si j'en ai un jour, l'endroit où j'ai grandi et où j'ai joué", poursuit-il. "Mais je ne sais même pas si je serai encore en vie, ou peut-être qu'on vivra sur Mars?"

Levi est le benjamin des 21 jeunes plaignants d'une action judiciaire lancée en 2015 par les associations Our Children's Trust et Earth Guardians contre les Etats-Unis, et retardée par de nombreux recours et procédures dilatoires.

Ils accusent leur gouvernement non seulement d'inaction face au réchauffement de la planète mais aussi d'actions de "discrimination positive" en faveur des énergies fossiles, privant les futures générations de leur droit constitutionnel à la vie, à la liberté et à la propriété.

Leur action est différente, mais complémentaire, du mouvement impulsé en 2018 par la jeune Suédoise Greta Thunberg, qui a lancé des grèves hebdomadaires chaque vendredi, avec une nouvelle "grève mondiale" prévue le 15 mars.

Lorsqu'on habite comme Levi sur une dune, à moins de quatre mètres au-dessus du niveau de la mer, on est constamment dans la nature.

Scolarisé à domicile, il fait partie d'un groupe d'enfants qui ont adopté une section de la plage côté océan, qu'ils nettoient chaque semaine. C'est par le prêtre de son église, contacté par l'association Our Children's Trust, qu'il s'est joint aux plaignants.

"J'ai toujours été intéressé par l'environnement", continue le garçon, qui veut être biologiste marin plus tard. "Mais je ne savais pas quoi faire pour arrêter le changement climatique".

Il ne comprend pas forcément les fondements juridiques de la plainte: "Vous devriez parler à ma mère pour tout ce qui est juridique, je ne m'en occupe pas".

En revanche, "je pense au changement climatique tous les jours ou presque", dit-il. "Je suis extrêmement inquiet. Quand j'étais plus petit, je faisais des cauchemars où l'eau montait et il faisait très chaud".

A ce sentiment s'ajoute une sorte de colère face aux dirigeants septuagénaires du pays.

"Ils sont au courant du changement climatique depuis cinquante ans. Ça m'énerve que ce soit eux qui décident de notre avenir et, du coup, de nos vies".