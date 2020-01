L'ATP Cup, et le groupe des Belges à Sydney, sous surveillance médicale

(Belga) L'ATP Cup, le tournoi de tennis par pays, qui s'ouvre le 3 janvier en Australie, restera, à Sydney, sous surveillance médicale en raison des incendies frappant le sud-est du pays, ont annoncé les organisateurs mercredi. Des médecins sont chargés de vérifier la qualité de l'air durant la durée du tournoi.

Des mesures sont prises pour garantir la sécurité des joueurs, de leur staff et des spectateurs, sans que celles-ci ne soient détaillées, a indiqué Tom Larner, le directeur de l'épreuve. La qualité de l'air sera sous surveillance alors que la Belgique doit affronter la Moldavie vendredi (heure belge) à la Ken Rosewall Arena de Sydney dans un groupe C comprenant aussi la Grande-Bretagne et la Bulgarie. Deux des quatre groupes sont basés à Sydney. Outre celui des Belges, le groupe E jouera aussi ses matches de poule à Sydney avec l'Autriche, la Croatie, l'Argentine et la Pologne. La phase à élimination directe se jouera aussi à Sydney du 9 au 11 janvier. Les autres poules sont basées à Brisbane et Perth, plus loin des foyers affectant les forêts aux alentours de Sydney. Parmi les 24 pays de ce tournoi masculin, la Belgique est représentée par David Goffin (ATP 11), Steve Darcis (ATP 157), Kimmer Coppejans (ATP 160), Sander Gille (ATP 47 en double) et Joran Vliegen (ATP 39 en double).