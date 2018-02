L'attitude de la Russie et de l'Iran en Syrie est "une honte", dénonce Trump

(Belga) Le président américain Donald Trump a jugé vendredi que l'attitude de la Russie et de l'Iran en Syrie était "une honte", évoquant les bombardements intensifs du régime syrien sur le fief rebelle de la Ghouta orientale qui ont fait des centaines de morts.

"Ce que la Russie, l'Iran et la Syrie ont fait récemment est une honte humanitaire", a déclaré M. Trump lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche. "Ce que ces trois pays ont fait à ces gens (...) est une honte", a-t-il ajouté. Depuis dimanche, 468 civils, dont 108 enfants, selon une ONG, ont été tués par des violents raids aériens et des tirs d'artillerie incessants menés par l'armée du président syrien Bachar al-Assad contre le fief rebelle de la Ghouta orientale, aux portes de Damas. Les négociations se poursuivent au Conseil de sécurité de l'ONU pour éviter un veto de la Russie, allié indéfectible du régime syrien, à un projet de résolution qui permettrait un cessez-le-feu de 30 jours dans toute la Syrie afin de distribuer de l'aide humanitaire et permettre des évacuations médicales dans la Ghouta orientale. Les Etats-Unis sont eux-mêmes impliqués militairement en Syrie, où ils se sont alliés aux Forces démocratiques syriennes, une milice arabo-kurde qui contrôle l'est du pays, pour en déloger les djihadistes du groupe Etat islamique (EI). Le Pentagone a fait savoir en début d'année que les Etats-Unis maintiendraient des troupes en Syrie "aussi longtemps que nécessaire", même s'ils n'ont pas vocation à y rester pour Donald Trump. "Nous n'y sommes que pour une raison, nous débarrasser de l'EI et rentrer chez nous", a en effet nuancé le président américain. "Nous n'y sommes pas pour d'autres raisons et nous avons largement atteint notre objectif." (Belga)