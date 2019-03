L'audition de Netanyahu aura avant le 10 juillet mais après les élections

(Belga) Le procureur général israélien a fixé au 10 juillet la date limite pour entendre le Premier ministre Benjamin Netanyahu avant de décider ou non de l'inculper, dans trois affaires de corruption présumée le concernant, a indiqué lundi le ministère de la Justice.

Le magistrat Avichaï Mandelblit avait informé le 28 février, en pleine campagne électorale, le Premier ministre Benjamin Netanyahu de son intention de l'inculper et de le faire juger pour corruption, fraude et abus de confiance. Il avait précisé que sa décision n'était pas "finale" et qu'il offrait au Premier ministre la possibilité de s'expliquer devant lui avant de prendre la décision définitive de le renvoyer devant un tribunal, selon le ministère de la Justice. "Les auditions auront lieu avant le 10 juillet", précise lundi le communiqué de la Justice. Le procureur indique également que les dossiers de l'enquête seront à la disposition des avocats le lendemain des élections législatives du 9 avril, excluant la possibilité d'une audition avant le scrutin. Le Premier ministre est soupçonné d'avoir tenté de s'assurer une couverture favorable de la part du site d'informations Walla, en contrepartie de facilités réglementaires gouvernementales qui pourraient avoir rapporté des centaines de millions de dollars à Bezeq, principal groupe de télécommunications israélien. M. Mandelblit compte par ailleurs inculper M. Netanyahu pour fraude et abus de confiance dans deux autres dossiers. Le parti Likoud de M. Netanyahu a dénoncé une "persécution politique". S'il était reconduit à son poste et inculpé, M. Netanyahu, qui a dénoncé une "chasse aux sorcières", serait le premier chef de gouvernement en exercice à connaître une telle avanie dans l'histoire d'Israël. A un mois du vote, le Likoud (droite) pointe dorénavant deuxième dans les sondages, derrière la liste centriste Gantz-Lapid, appelée Bleu-blanc d'après les couleurs nationales. Le scrutin a toutes les allures d'un référendum pour ou contre M. Netanyahu, figure dominante jusqu'à en paraître imbattable. (Belga)