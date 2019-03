L'"aura" de Modi ou la "lune" de Gandhi ? Les voyants indiens dans la fièvre électorale

La cartomancienne transgenre Zoya Lobo retourne trois cartes oracles, les étudie pendant une minute, relève la tête et déclare avec assurance que le Premier ministre Narendra Modi gagnera les élections législatives en Inde.

Régulièrement consultés par les Indiens pour décider d'un mariage, de l'achat d'un logement ou de la signature d'un contrat, les voyants du géant d'Asie du Sud n'échappent pas à la frénésie électorale qui monte dans ce pays de 1,25 milliard d'habitants.

Quelque 900 millions d'électeurs sont appelés aux urnes en avril et mai pour un scrutin où s'affrontent le chef de gouvernement sortant Narendra Modi, qui brigue un deuxième mandat, et l'opposant Rahul Gandhi, héritier de la célèbre dynastie politique des Nehru-Gandhi qui a fourni à l'Inde plusieurs de ses Premiers ministres.

Qui sortira vainqueur du duel ? Que disent les astres ? Les prophéties vont bon train.

La devineresse Larra Shah prédit un second mandat de cinq ans au nationaliste hindou Narendra Modi en raison de sa "très puissante aura", quand l'astrologue Raj Kumar Sharma voit plutôt son adversaire, président du parti du Congrès, devenir le prochain dirigeant de la grande démocratie asiatique.

"D'après les cartes de tarot, Modi est comme l'empereur ou le magicien où le pouvoir de la connaissance de soi, de l'équilibre spirituel, du karma atteint la perfection", explique à l'AFP Larra Shah, qui pratique également la "médecine holistique", une thérapie alternative disant soigner aussi bien le corps que l'esprit.

"Rahul Gandhi est plus comme le diable car il est toujours embrouillé. Il y a un conflit ici car il est (du signe astrologique) gémeaux donc a un dédoublement de personnalité", ajoute-t-elle.

La diseuse de bonne aventure de 49 ans dit avoir su que Modi serait amené à diriger l'Inde lorsqu'elle l'a vu pour la première fois aux informations télévisées dans les années 1990.

"J'ai vu son aura ce jour-là et je n'étais pas du tout surprise lorsqu'il est devenu Premier ministre en 2014", déclare-t-elle. "J'ai dit de nombreuses fois qu'il sera au pouvoir pour dix ans."

- Jupiter -

Narendra Modi, 68 ans, a propulsé les nationalistes hindous du Bharatiya Janata Party (BJP, Parti du peuple indien) au pouvoir il y a cinq ans en remportant 283 des 543 sièges de la chambre basse du Parlement. Aucun parti n'avait détenu seul la majorité absolue depuis près de trois décennies.

Larra Shah estime que le Gujarati, d'après sa région natale de l'ouest de l'Inde, sera reconduit mais avec une majorité réduite. Les sondages, notoirement peu fiables en Inde, suggèrent qu'aucune formation n'atteindra la barre des 272 sièges et qu'une coalition sera nécessaire.

"Ce sera un Parlement sans majorité. Je ne vois pas de parti aussi puissant dans ce pays avant 25 ans", avance l'astrologue Raj Kumar Sharma.

Ce dernier prévoit un maximum de 200 sièges au BJP et de 140 au Congrès et affirme que 20 à 25 jours seront requis pour qu'un parti parvienne à négocier suffisamment d'alliances pour former un gouvernement.

À ce jeu de coalitions, avance-t-il, les planètes sont alignées en faveur du parti du Congrès au vu de la date de naissance des partis et de leurs dirigeants. La formation historique parviendra selon lui à convaincre des petites formations régionales à le rejoindre dans une coalition gouvernementale.

"Le signe lunaire du Congrès est la vierge et nous connaissons actuellement une phase de Jupiter qui leur est favorable alors que le signe lunaire du BJP est le scorpion", dit M. Sharma.

"La période favorable de Rahul Gandhi a commencé et sa lune est plus puissante que la lune de Narendra Modi donc ma prédiction est très claire: Rahul Gandhi deviendra soit Premier ministre soit choisira le Premier ministre avec le soutien de son parti."

Nombre d'hommes d'affaires, d'acteurs de Bollywood ou de responsables politiques indiens ont leur propre astrologue personnel, qui est chargé de consulter les astres pour leur indiquer le jour où organiser une réception, sortir un film ou faire des annonces politiques.